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INVESTIGAÇÃO

Policial Federal capixaba contribui na investigação do caso Marielle Franco

Carlos Magno Alves Girelli é papiloscopista e desenvolveu uma técnica de identificação de digital em cartucho de munição

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 12:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 abr 2018 às 12:34
O policial federal papiloscopista do Espírito Santo, Carlos Magno Alves Girelli, vem dando grande contribuição à investigação da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O crime repercutiu no Brasil e no exterior. 
Girelli desenvolveu uma técnica de identificação de digitais em munição que foi usada em nove cartuchos recolhidos no local no crime. Em entrevista exclusiva à CBN Vitória, o papiloscopista explica como é aplicada a técnica, fruto do seu estudo de doutorado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Magno Alves Girelli - 24-04-18

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