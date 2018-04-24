Policial Federal capixaba contribui na investigação do caso Marielle Franco

O policial federal papiloscopista do Espírito Santo, Carlos Magno Alves Girelli, vem dando grande contribuição à investigação da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O crime repercutiu no Brasil e no exterior.

Girelli desenvolveu uma técnica de identificação de digitais em munição que foi usada em nove cartuchos recolhidos no local no crime. Em entrevista exclusiva à CBN Vitória, o papiloscopista explica como é aplicada a técnica, fruto do seu estudo de doutorado.