Policial envolvido na morte de 'Churros' será novamente convocado pela CPI dos Maus-Tratos

Nesta quarta-feira, 13, durante a oitiva da CPI dos Maus-Tratos contra os Animais na Assembleia Legislativa, foram exibidas imagens inéditas do caso do cachorro da raça Golden, morto a tiros por um policial, na Praia do Morro, em Guarapari, no último dia 9 de setembro. Segundo a deputada Janete de Sá, que preside a CPI, "pelas imagens captadas, fica claro que o Golden 'Churros' não atacou o policial". Na clínica para onde 'Churros" foi socorrido, foi constatado que o tiro foi desferido de cima para baixo. A bala entrou no dorso direito, atingindo pulmões, diafragma, estômago e baço, saindo pelo flanco esquerdo e levando o animal a morte.
O suspeito, policial militar aposentado, Anderson Carlos Teixeira não compareceu a oitiva e vai ser convocado novamente pela CPI. Se na terceira convocação ele não comparecer, pode ser solicitada a condução coercitiva.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Janete de Santos Sá - 14-09-23.mp3
Churros foi socorrido pela família mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O policial foi detido e depois liberado na audiência de custódia, sem pagar fiança. Ele não pode sair da Grande Vitória nem usar arma de fogo. A tutora do cachorro assinou um termo circunstanciado porque o cachorro estava sem coleira. Em entrevista nesta quinta-feira (14) à CBN Vitória, a advogada Menara Carlos de Souza, explicou que após conclusão do inquérito e oferecimento de denúncia, o policial envolvido no caso poderá ser processado por crime de praticar ato de abuso/ferir animal doméstico, com o agravante de morte. A previsão legal para estes casos é de pena de prisão entre 2 e 5 anos.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Carlos de Souza - 14-09-23