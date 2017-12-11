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Policiais são treinados para enfrentar violência contra à mulher

No Espírito Santo, a taxa de homicídios de jovens negras é de 13%, e de brancas 3,7%.

Publicado em 11 de Dezembro de 2017 às 18:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 dez 2017 às 18:10
As negras com idade entre 15 e 29 anos têm 2,19 vezes mais chances de serem assassinadas no Brasil do que as brancas na mesma faixa etária, de acordo com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017 (IVJ 2017), divulgado nesta segunda-feira (11). No Espírito Santo, a taxa de homicídios de jovens negras é de 13%, e de brancas 3,7%.
Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, medidas já estão sendo adotadas, nos últimos anos, para a reversão desse quadro. Quarenta policiais militares do Espírito Santo participam de uma capacitação para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, entre esta segunda-feira (11) até o dia 20 deste mês, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por exemplo.
Os policiais integram o programa Patrulha Maria da Penha, que realiza visitas tranquilizadoras às mulheres capixabas sob medidas protetivas contra companheiros. Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do CBN Cotidiano!
Entrevista - Fabio Botacin - Andre Garcia - 11-12-17.mp3

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