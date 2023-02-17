Policiais penais já estão fazendo uso de câmeras nos uniformes

Câmera será usada por policiais penais no Espírito Santo Crédito: Divulgação Sejus

Foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo desta semana o decreto que regulamenta o uso de câmeras acopladas aos uniformes dos policiais penais da Secretaria de Estado da Justiça. Os policiais penais já estão desde esta quinta-feira (16) fazendo o uso das câmeras em ocorrências de contenção e intervenção nos presídios. 70 equipamentos estão sendo disponibilizados às 36 unidades prisionais, bem como para a Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) e Diretoria de Operações Táticas (DOT). A ferramenta será utilizada por policiais penais que atuam nas unidades prisionais como chefes de equipe, além dos responsáveis pelas escoltas e unidades especializadas. O governo do Estado anunciou que outros profissionais da segurança pública serão contemplados. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário estadual de Justiça, André Garcia, fala sobre o assunto.

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De acordo com o secretário de Estado da Justiça, André Garcia, com o uso das câmeras se espera reduzir o número de denúncias e reclamações sobre a atuação dos servidores. “A ferramenta é, sem sombra de dúvida, uma forte aliada para a proteção do policial penal durante o exercício de suas atividades, sendo também capaz de inibir ou minimizar o uso da força, o que contribui para uma solução mais pacífica dos conflitos”.

As câmeras corporais, uma aquisição de cerca de R$ 230 mil, têm memória interna de 32 gigas e localização por GPS, resolução de imagem de 2.0 megapixels, sensor de gravidade 3D e autonomia de até 100 horas de gravação de vídeo e áudio. No ano passado, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) chegou a ingressar com uma ação civil pública, com pedido de liminar, para que equipamentos de rastreamento em áudio e vídeo fossem instalados em viaturas e uniformes de agentes de segurança civil e militar.