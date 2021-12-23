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Retrospectiva e Perspectiva

Policiais militares vão atuar em 2022 com câmeras instaladas nos uniformes

Ouça entrevista com secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 dez 2021 às 12:00
Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança, em entrevista à CBN Vitória
Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Pedro Cunha
Os policiais militares do Espírito Santo passarão a contar em 2022 com câmeras de vídeo acopladas nos uniformes e coletes de proteção. A medida já foi implementada em outros estados brasileiros e além de proteger os agentes, traz mais segurança também para o cidadão. A novidade foi anunciada em entrevista nesta quinta-feira (23) à CBN Vitória, pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho. Acompanhe nesta entrevista também uma retrospectiva deste ano de 2021 na área de segurança. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre Ramalho - 23-12-21.mp3

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