Policiais militares vão atuar em 2022 com câmeras instaladas nos uniformes

Os policiais militares do Espírito Santo passarão a contar em 2022 com câmeras de vídeo acopladas nos uniformes e coletes de proteção. A medida já foi implementada em outros estados brasileiros e além de proteger os agentes, traz mais segurança também para o cidadão. A novidade foi anunciada em entrevista nesta quinta-feira (23) à CBN Vitória, pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho. Acompanhe nesta entrevista também uma retrospectiva deste ano de 2021 na área de segurança.