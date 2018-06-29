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Policiais Militares da reserva vão substituir vigilantes na Ufes

Ao todo serão 117, divididos em escalas de 24 horas, sendo 33 para o Campus de Goiabeiras, 21 para Maruípe

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 12:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 jun 2018 às 12:47
A partir de agosto deste ano os campi da Universidade Federal do Espírito Santo passarão a contar com policiais militares da reserva no patrulhamento. Ao todo serão 117, divididos em escalas de 24 horas, sendo 33 para o Campus de Goiabeiras, 21 para o Campus de Maruípe, 33 para o Campus de Alegre, 24 para o de São Mateus e outros 6 para a base do curso de Oceanografia, em Aracruz.
De acordo com o prefeito universitário, Renato Schwab, gradativamente os vigilantes terceirizados, que atuam com a guarda armada, serão substituídos pelos policiais da reserva. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Schwab - 29-06-18

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