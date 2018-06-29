Policiais Militares da reserva vão substituir vigilantes na Ufes

A partir de agosto deste ano os campi da Universidade Federal do Espírito Santo passarão a contar com policiais militares da reserva no patrulhamento. Ao todo serão 117, divididos em escalas de 24 horas, sendo 33 para o Campus de Goiabeiras, 21 para o Campus de Maruípe, 33 para o Campus de Alegre, 24 para o de São Mateus e outros 6 para a base do curso de Oceanografia, em Aracruz.