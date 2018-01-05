Policiais federais se preparam para entrar em ação contra fake news

Enfim 2018 e já se começa a corrida eleitoral para cargos políticos. No dia 07 de outubro acontecem as votações para o primeiro turno. Até este período chegar, é preciso estudar para fazer o voto correto. No Espírito Santo já há o interesse em investigar as ‘fake news’ durante este período para que não aconteça interferência no voto do eleitor. Confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, Ildo Gasparetto, que apresenta mais detalhes sobre a atuação da PF e orienta como identificá-las. Confira!