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ENTREVISTAS

Policiais federais se preparam para entrar em ação contra fake news

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 12:17

Publicado em 

05 jan 2018 às 12:17
Enfim 2018 e já se começa a corrida eleitoral para cargos políticos. No dia 07 de outubro acontecem as votações para o primeiro turno. Até este período chegar, é preciso estudar para fazer o voto correto. No Espírito Santo já há o interesse em investigar as ‘fake news’ durante este período para que não aconteça interferência no voto do eleitor. Confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, Ildo Gasparetto, que apresenta mais detalhes sobre a atuação da PF e orienta como identificá-las. Confira!
Entrevista - John Gomes - Ildo Gasparetto - 05-01-18

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