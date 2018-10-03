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ELEIÇÕES 2018

Policiais em todos os pontos de votação domingo na Grande Vitória

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, explica que o patrulhamento ostensivo será reforçado já no próximo sábado (06), quando ocorrerá o início da distribuição das urnas

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 13:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 out 2018 às 13:04
Todos os 501 pontos de votação na Grande Vitória contarão com a presença de duplas de policiais militares neste domingo, 7 de outubro, dia de Eleições Gerais em 1º turno, com o objetivo de garantir a segurança do eleitor. O efetivo envolvido em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari, além dos demais municípios do Espírito Santo será de 5.100 policiais militares, somados aos policiais civis e do Corpo de Bombeiros, totalizando 6 mil pessoas envolvidas na segurança. 
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, em entrevista ao CBN Vitória, explica que o patrulhamento ostensivo será reforçado já no próximo sábado (06), quando ocorrerá o início da distribuição das urnas. No domingo (07) também estarão de prontidão as tropas especializadas. Com o início da apuração dos votos, este policiamento reforçará a segurança do Tribunal Regional Eleitoral.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 03-10-18

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