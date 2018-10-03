Policiais em todos os pontos de votação domingo na Grande Vitória

Todos os 501 pontos de votação na Grande Vitória contarão com a presença de duplas de policiais militares neste domingo, 7 de outubro, dia de Eleições Gerais em 1º turno, com o objetivo de garantir a segurança do eleitor. O efetivo envolvido em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari, além dos demais municípios do Espírito Santo será de 5.100 policiais militares, somados aos policiais civis e do Corpo de Bombeiros, totalizando 6 mil pessoas envolvidas na segurança.