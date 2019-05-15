Policiais da Força Nacional de Segurança serão enviados a Cariacica

A cidade de Cariacica foi confirmada nesta quarta-feira (15) entre os municípios que receberão o projeto-piloto do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. No pacote está previsto, entre outros pontos, que homens da Força Nacional serão enviados ao município, segundo informou em entrevista ao CBN Vitória o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior.
Além de Cariacica, também farão parte do programa as seguintes cidades:
- Ananindeua - Pará
- Paulista - Pernambuco
- São José dos Pinhais - Paraná
- Goiânia - Goiás
De acordo com o ministro da Justiça, Sergio Moro, os municípios foram escolhidos pelos altos índices de criminalidade, principalmente homicídios. E que o projeto piloto nesses municípios deve começar até o final do primeiro semestre de 2019.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geraldo Luzia de Oliveira Júnior - 15-05-19