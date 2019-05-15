Policiais da Força Nacional de Segurança serão enviados a Cariacica

A cidade de Cariacica foi confirmada nesta quarta-feira (15) entre os municípios que receberão o projeto-piloto do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. No pacote está previsto, entre outros pontos, que homens da Força Nacional serão enviados ao município, segundo informou em entrevista ao CBN Vitória o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior.