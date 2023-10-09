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Segurança

Polícia Rodoviária reforça fiscalização nas divisas com Bahia, Minas e Rio

Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Wemerson Pestana, fala sobre o assunto

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 out 2023 às 10:39
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, anunciou na última semana um pacote de R$ 134 milhões para a Segurança Pública na Bahia. Dino também disse que autorizou agentes da PRF a fortalecerem as divisas da Bahia com estados vizinhos. No Espírito Santo, uma operação anterior a anunciada para a Bahia já focava em fortalecimento das divisas, incluindo os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wemerson Pestana, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Wemerson Pestana - 09-10-23.mp3

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