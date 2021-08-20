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Defesa do Consumidor

Polícia quer sequestro de bens de dono de fábrica de fios elétricos irregulares da Serra

Ouça entrevista com delegado Eduardo Passamani, da Delegacia Especializada do Consumidor

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 ago 2021 às 11:18
Polícia apreendeu cerca de 40 mil metros de fios irregulares na Grande Vitória
Polícia apreendeu cerca de 40 mil metros de fios irregulares na Grande Vitória Crédito: Caroline Freitas
Cerca de 40 mil metros de fios elétricos da marca Luzzano foram apreendidos em lojas das Grande Vitória nesta quinta-feira (20). O material é proveniente de uma fábrica localizada na Serra interditada há algumas semanas pela polícia. A delegacia de Defesa do Consumidor identificou também que fios da mesma fabrica estavam sendo utilizados em iluminação pública. O delegado Eduardo Passamani, explicou em entrevista à CBN Vitória, que o próximo passo agora será solicitar à justiça o sequestro de bens do proprietário da fábrica para que os consumidores lesados sejam ressarcidos. A empresa comercializou os produtos para praticamente todos os estados brasileiros. Nesta quinta-feira (19). membros da Decon, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo deflagraram a segunda fase da operação Élétron. Amostras dos fios recolhidos durante a operação foram testadas pelo Ipem, que apontou que o produto estava fora dos padrões técnicos exigidos, sendo capaz de causar o superaquecimento da rede de energia, curto-circuito e até mesmo incêndios, além de deixarem a conta de energia mais cara. 
Como denunciar: o consumidor que comprou fios da empresa investigada ou constatar o uso de qualquer fiação irregular ainda pode procurar a delegacia especializada de Defesa do Consumidor, localizada no térreo da Assembleia Legislativa, ou entrar em contato pelo telefones (27) 3132 1921 / 3132-1922 / 3132 9121. Também é possível acionar o Procon-ES pela central telefônica 151, no app Procon-ES e pelo fale conosco disponível no site www.procon.es.gov.br.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Passamani - 20-08-21.mp3

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