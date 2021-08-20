Polícia quer sequestro de bens de dono de fábrica de fios elétricos irregulares da Serra

Cerca de 40 mil metros de fios elétricos da marca Luzzano foram apreendidos em lojas das Grande Vitória nesta quinta-feira (20). O material é proveniente de uma fábrica localizada na Serra interditada há algumas semanas pela polícia. A delegacia de Defesa do Consumidor identificou também que fios da mesma fabrica estavam sendo utilizados em iluminação pública. O delegado Eduardo Passamani, explicou em entrevista à CBN Vitória, que o próximo passo agora será solicitar à justiça o sequestro de bens do proprietário da fábrica para que os consumidores lesados sejam ressarcidos. A empresa comercializou os produtos para praticamente todos os estados brasileiros. Nesta quinta-feira (19). membros da Decon, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo deflagraram a segunda fase da operação Élétron. Amostras dos fios recolhidos durante a operação foram testadas pelo Ipem, que apontou que o produto estava fora dos padrões técnicos exigidos, sendo capaz de causar o superaquecimento da rede de energia, curto-circuito e até mesmo incêndios, além de deixarem a conta de energia mais cara.