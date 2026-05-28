Polícia prende maior contrabandista de 'canetas emagrecedoras' do ES

Um homem de 36 anos, apontado pela Polícia Civil como um dos maiores contrabandistas de “canetas emagrecedoras” do Espírito Santo, foi preso durante a Operação “Efeito Colateral”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), nos municípios da Serra e de Vila Velha. O suspeito não teve o nome revelado. A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas duas cidades. Em entrevista, o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Rafael Correa, explicou que as investigações começaram há cerca de seis meses até chegar ao esquema de contrabando, distribuição e venda ilegal de medicamentos usados no tratamento de diabetes e obesidade, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”.

