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Operação da PC

Polícia prende maior contrabandista de 'canetas emagrecedoras' do ES

Ouça entrevista com o superintendente de Polícia Especializada, delegado Rafael Correa

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 11:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mai 2026 às 11:58
Idosos usando canetas emagrecedoras
Idosos usando canetas emagrecedoras Crédito: Shutterstock
Um homem de 36 anos, apontado pela Polícia Civil como um dos maiores contrabandistas de “canetas emagrecedoras” do Espírito Santo, foi preso durante a Operação “Efeito Colateral”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), nos municípios da Serra e de Vila Velha. O suspeito não teve o nome revelado. A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas duas cidades. Em entrevista, o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Rafael Correa, explicou que as investigações começaram há cerca de seis meses até chegar ao esquema de contrabando, distribuição e venda ilegal de medicamentos usados no tratamento de diabetes e obesidade, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Delegado Rafael Correa - 28-05-26.mp3

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