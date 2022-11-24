Polícia orienta sobre medidas de segurança para mulheres em carros de aplicativos

No dia 13 deste mês, uma passageira que estava em um carro de aplicativo em Cariacica foi assediada sexualmente pelo motorista do veículo. A vítima, de 22 anos, conseguiu trancar o homem dentro do carro até a chegada da Polícia Militar. Ela contou que o motorista mudou o trajeto da corrida e rodou com ela por quase uma hora, inclusive, por ruas sem iluminação. Casos como esse têm se tornado mais frequentes em veículos de aplicativos de corridas, principalmente, com mulheres sendo alvo. E quais são as orientações para se ter mais segurança durante essas viagens? Em entrevista à CBN Vitória, a delegada da Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Michele Meira, orienta sobre esse perfil de ocorrência.
"É sempre bom dar uma olhada antes do motorista chegar e antes de entrar no veículo, assim como a avaliação do motorista. Também é importante verificar se a placa e o modelo do veículo estão batendo com o do aplicativo. Evite corridas que sejam em horários em que a rua vai estar mais deserta. É importante também, depois de entrar no veículo, ficar atenta ao comportamento do motorista, caso ele faça perguntas que sejam de cunho mais pessoal, ou perguntas que sejam mais indiscretas, a gente aconselha que a pessoa evite que sejam respondidas. E também, sempre que possível, enviar a localização em tempo real para algum conhecido para fazer o acompanhamento da viagem", orienta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Michele Meira - 24-11-22.mp3
O que diz a Associação dos Motoristas de Aplicativos do ES: "Esses casos acontecem sim, tanto de motorista para passageiro quanto de passageiro para motorista.A orientação que a gente dá é quando ocorrer esse tipo de problema, sempre passar a ocorrência para a polícia, para que o próprio acusado tenha o direito de defesa, que é constitucional. Já enfrentamos alguns casos na Associação de denúncias de motoristas que foram bloqueados por assédio ou importunação e quando entramos na Justiça o passageiro quando foi chamado, recuou. Mas os casos acontecem sim. Façam o boletim de ocorrência e a comunicação para o aplicativo. Com relação a penalidade, se for motorista ou passageiro, os dois são banidos quando existe esse tipo de ocorrência", explicou Luiz Fernando Muller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do ES.