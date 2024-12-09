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Segurança

Polícia Militar terá companhia especializada em proteção à mulher

Ouça entrevista com o Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Douglas Caus

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 dez 2024 às 11:16
Quartel da Policia Militar
Quartel da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros
Na última semana, o governo do Estado anunciou o Projeto de Lei Complementar que estabelece a criação da chamada Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica e Proteção da Mulher (CIMU) e da 6ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar, em Vitória, cuja área de atuação será o Território do Bem. Ambas as unidades integram a Polícia Militar (PMES). O PL foi enviado para a Assembleia Legislativa e, agora, precisa passar pela aprovação dos deputados, para então ser sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB). A proposta visa implementar uma política mais eficaz de proteção às mulheres capixabas. Dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) indicam que, em 2023, foram registrados no Espírito Santo mais de 21 mil casos de violência contra mulheres, representando um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior e uma média alarmante de 60 agressões diárias. Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Douglas Caus, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Douglas Caus - 09-12-24.mp3
Segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo, a nova Companhia Independente será composta por policiais militares especialmente treinados para atender casos de violência doméstica, oferecendo proteção integral às vítimas. A CIMU terá como missão a realização de ações preventivas, patrulhamento especializado e acompanhamento contínuo dos casos registrados, com o objetivo de romper o ciclo da violência e garantir justiça e segurança para as mulheres. 

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