Polícia Militar poderá lavrar flagrante no local da ocorrência no ES

A partir do próximo dia 13, a Polícia Militar iniciará a confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local do flagrante. Ou seja, o policial poderá lavrar ocorrências de menor potencial ofensivo e contravenções penais, sem a necessidade de ir a uma delegacia. A medida, segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, irá reduzir deslocamentos de grandes distâncias, principalmente no interior do Estado, e melhorar a capacidade operacional da PM, visto que o efetivo policial de determinada localidade não precisará deixar a unidade de origem para finalizar pequenas ocorrências. A nova medida começará a ser implementada na região continental de Vitória e depois seguirá para todas as demais cidades do Espírito Santo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 05-11-20