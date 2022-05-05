Polícia interdita empresas fornecedoras de documentos para legalização de 'kit gás'

Crédito: FCA/Divulgação

Duas oficinas clandestinas, que faziam a adaptação de veículos para o uso do gás natural veicular (GNV), sem autorização, foram interditadas esta semana na Grande Vitória. Os locais faziam a instalação do chamado "kit gás". Dois empresários, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos pela Polícia Civil. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em empresas, localizadas nos municípios de Vila Velha e Serra. Os estabelecimentos foram apontados como responsáveis pelo fornecimento de documentos para a legalização de kit gás clandestino por um empresário que foi preso na 1° fase da ação. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Eduardo Passamani, fala sobre o assunto!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Passamani- 05-05-22.mp3

Por se tratar de um produto de alta periculosidade, é necessário que as empresas tenham autorização do Inmetro para fornecer a instalação de kit gás. O delegado titular da Decon, Eduardo Passamani, explicou o que o cliente deve fazer para não ser vítima de empresas fornecedoras de kit gás clandestino. “Quando você chega numa empresa para instalar o kit gás, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se ela tem autorização do Inmetro para funcionar. Se ela tiver autorização, vai precisar de uma documentação para poder regularizar esse kit gás perante o Detran. Ela tendo autorização, pede a documentação para regularizar perante o Detran. A empresa de reteste faz a qualificação do cilindro, da válvula, e vai ser devolvida para a loja. A loja é obrigada a fornecer essa documentação”, explicou o delegado.

Na operação, foram fiscalizadas, ainda, quatro empresas requalificadoras de cilindro, visando a evitar fraudes na validade dos equipamentos, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. A ação aconteceu após a equipe descobrir, durante as investigações que o documento de reprovação do cilindro estava sendo adulterado.

“O condutor que tem em seu carro um cilindro instalado de forma clandestina corre grandes riscos, podendo ter pane elétrica no veículo, incêndio e, em casos mais graves, explosões na hora de abastecer o veículo por conta do vazamento de gás. O consumidor que suspeita ter kit gás clandestino em seu veículo deve fazer as perguntas para a empresa responsável pela instalação, e caso ela se recuse a responder, o cliente pode exigir uma reparação ou ressarcimento do dinheiro”, disse o delegado.

Os suspeitos foram detidos por crime de execução irregular de serviço de alta periculosidade, assinaram um termo circunstanciado e responderão em liberdade pelos crimes cometidos. As investigações continuarão em andamento.

Primeira fase da operação

Durante as primeiras diligências, realizadas no dia 02 de setembro do ano passado, três empresários foram presos e três empresas foram interditadas nos bairros Cobilândia, em Vila Velha, Jardim Limoeiro e Porto Canoa, na Serra. Segundo as investigações, os equipamentos eram instalados sem a devida inspeção e os documentos apresentados eram adulterados. Os principais clientes eram taxistas e motoristas de aplicativos, gerando perigo tanto aos motoristas quanto a quem estava utilizando do serviço de condução.