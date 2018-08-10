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SEGURANÇA

Polícia intensifica patrulhamento onde há concentração de lojas

Na quinta-feira da próxima semana (16) representantes de estabelecimentos comerciais e comandantes de batalhões vão se reunir para traçar estratégias para a atuação da rede comunidade segura e da patrulha comunitária

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 12:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 ago 2018 às 12:25
A polícia militar vai intensificar o policiamento em vias onde há grande concentração comercial. De acordo com o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Antônio Marcos de Souza Reis, as rotas já foram replanejadas e desde esta sexta-feira (10) estão operando visando a redução das ocorrências envolvendo arrombamentos na Grande Vitória. Na quinta-feira da próxima semana (16) representantes de estabelecimentos comerciais e comandantes de batalhões vão se reunir para traçar estratégias para a atuação da rede comunidade segura e da patrulha comunitária. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Antônio Marcos de Souza Reis - 10-08-18

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