Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Polícia Federal usará drone para fiscalizar eleições municipais no ES
ELEIÇÕES 2020

Polícia Federal usará drone para fiscalizar eleições municipais no ES

Os drones possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 out 2020 às 11:16
A Polícia Federal irá usar drones para fiscalizar as eleições municipais deste ano nas principais zonas eleitorais de todos os estados do país. De acordo com a polícia, serão utilizados mais de 100 drones no Brasil para sobrevoar as zonas eleitorais. A intenção é captar indícios de crimes como boca de urna, compra de votos e transporte de eleitores. Segundo a instituição, os equipamentos trazem tecnologia de ponta e são capazes de tornarem-se imperceptíveis ao voar em elevada altitude. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado da Polícia Federal Carlos Gustavo Lorenzone Buaiz, explica que os drones possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez.
"As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para monitorar toda as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. Assim, diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão, imediatamente, para o local indicado para prender os suspeitos, que serão conduzidos para a delegacia, onde serão tomadas as providências pertinentes", informa a instituição.
Ainda segundo a PF, o uso de drones possibilita diminuir a presença física dos policiais e o contato social com os não envolvidos em situação criminosa, o que se torna extremamente relevante diante do cenário de medidas de distanciamento social para combater a epidemia do novo coronavírus. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições municipais está marcado para 15 de novembro. O segundo turno, onde houver, ocorrerá em 29 de novembro. O horário de votação será sempre das 7h às 17h, no horário local.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Del. Carlos Gustavo Lorenzone Buaiz - 27-10-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados