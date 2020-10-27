Polícia Federal usará drone para fiscalizar eleições municipais no ES

A Polícia Federal irá usar drones para fiscalizar as eleições municipais deste ano nas principais zonas eleitorais de todos os estados do país. De acordo com a polícia, serão utilizados mais de 100 drones no Brasil para sobrevoar as zonas eleitorais. A intenção é captar indícios de crimes como boca de urna, compra de votos e transporte de eleitores. Segundo a instituição, os equipamentos trazem tecnologia de ponta e são capazes de tornarem-se imperceptíveis ao voar em elevada altitude. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado da Polícia Federal Carlos Gustavo Lorenzone Buaiz, explica que os drones possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez.

"As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para monitorar toda as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. Assim, diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão, imediatamente, para o local indicado para prender os suspeitos, que serão conduzidos para a delegacia, onde serão tomadas as providências pertinentes", informa a instituição.

Ainda segundo a PF, o uso de drones possibilita diminuir a presença física dos policiais e o contato social com os não envolvidos em situação criminosa, o que se torna extremamente relevante diante do cenário de medidas de distanciamento social para combater a epidemia do novo coronavírus. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições municipais está marcado para 15 de novembro. O segundo turno, onde houver, ocorrerá em 29 de novembro. O horário de votação será sempre das 7h às 17h, no horário local.