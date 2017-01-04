Polícia Federal não descarta a participação de funcionários na tentativa de assalto no Aeroporto de Vitória

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o delegado regional executivo da superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, Luciano Flores de Lima, afirmou que a equipe de investigação da Polícia já colheu "boas provas" a respeito da tentativa de assalto ocorrida no aeroporto, na manhã na última terça-feira (3). Além disso, "não descartamos a participação de possíveis funcionários no caso". Segundo o delegado, todas as hipóteses devem ser levadas em conta durante a investigação do caso.