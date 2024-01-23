Polícia explica quais dias e horários são os mais comuns para roubo de veículos

Na última semana, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) divulgou o balanço anual de incidência de furtos e roubos, além da recuperação dos veículos. Nos últimos doze meses, foram registradas 6.707 ocorrências. Destes, 4.069 veículos foram recuperados, o que indica uma taxa de 60,7%. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da DFRV, Luiz Gustavo Ximenes detalha quais os modelos, horários e dias que mais atraem os criminosos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Luiz Gustavo Ximenes- 23-01-24