Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Polícia explica como agem criminosos em casos de roubos de veículos
Casos no ES

Polícia explica como agem criminosos em casos de roubos de veículos

Quem explica é o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 18:43

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

27 jul 2022 às 18:43
roubo carro
Roubo de carro Crédito: Pixabay
A maioria dos roubos de carro acontece à noite e no começo da manhã no Espírito Santo, em especial, na Grande Vitória. Os horários preferenciais dos criminosos são entre 17h às 19h ou na faixa das 7h da manhã. A informação é do delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou como é a abordagem às vítimas nesse tipo de ocorrência. O delegado disse que os criminosos quase sempre observam o comportamento da vítima antes de praticar o crime. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Mario Bonella - Jose Darcy Arruda - 27-07-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados