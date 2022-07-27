Polícia explica como agem criminosos em casos de roubos de veículos

A maioria dos roubos de carro acontece à noite e no começo da manhã no Espírito Santo, em especial, na Grande Vitória. Os horários preferenciais dos criminosos são entre 17h às 19h ou na faixa das 7h da manhã. A informação é do delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou como é a abordagem às vítimas nesse tipo de ocorrência. O delegado disse que os criminosos quase sempre observam o comportamento da vítima antes de praticar o crime. Ouça a entrevista completa!