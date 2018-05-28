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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Polícia escolta cargas de ração, gás e de insumo para tratar água

Os veículos estão deixando o Espírito Santo e indo buscar produtos em Minas Gerais e na Bahia

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 12:12

Publicado em 

28 mai 2018 às 12:12
750 policiais militares e civis em 200 viaturas estão trabalhando na escolta de cargas para garantir o abastecimento e funcionamento de serviços essenciais no Espírito Santo. Nesta segunda-feira (28) estão sendo escoltadas 47 carretas que deixam o Estado em direção à Minas Gerais em busca de ração para os setores de avicultura e suinocultura. Também estão sob proteção da polícia veículos que vão à Bahia e Minas Gerais buscar insumos para o tratamento da água e caminhões que distribuem gás de cozinha. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Nylton Rodrigues, também estão sendo abastecidos diariamente com escolta policial cerca de 80 postos de combustíveis. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Nilton Rodrigues - 28-05-18

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