Polícia escolta cargas de ração, gás e de insumo para tratar água

750 policiais militares e civis em 200 viaturas estão trabalhando na escolta de cargas para garantir o abastecimento e funcionamento de serviços essenciais no Espírito Santo. Nesta segunda-feira (28) estão sendo escoltadas 47 carretas que deixam o Estado em direção à Minas Gerais em busca de ração para os setores de avicultura e suinocultura. Também estão sob proteção da polícia veículos que vão à Bahia e Minas Gerais buscar insumos para o tratamento da água e caminhões que distribuem gás de cozinha. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Nylton Rodrigues, também estão sendo abastecidos diariamente com escolta policial cerca de 80 postos de combustíveis.