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Segurança

Policia envia alertas para celulares roubados ou furtados durante o Carnaval

Ouça detalhes na participação do superintendente de Polícia Regional Metropolitana, Ícaro Ruginski

Publicado em 24 de Fevereiro de 2026 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 fev 2026 às 11:31
Primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera foram devolvidos aos donos
Primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera foram devolvidos aos donos Crédito: Hélio Filho/Secom
A Polícia Civil do Espírito Santo iniciou nesta terça-feira (24) o envio de mensagens de Whatsapp para as pessoas que estão em poder de smartphones que foram roubados ou furtados durante o Carnaval. De acordo com as estatísticas, houve um aumento de 8% das ocorrências em relação ao mesmo periodo no ano passado, com 252 boletins de ocorrência.  Ouça detalhes na participação do superintendente de Polícia Regional Metropolitana, Ícaro Ruginski. Quem ignorar a intimação, poderá ser alvo de busca apreensão e responder pelo crime de receptação. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ícaro Ruginski - 24-02-26.mp3
Somente no ano passado, o Projeto Recupera conseguiu reaver 674 aparelhos. Nas primeiras semanas de 2026, outros 53 celulares também foram recuperados.
O sistema funciona de forma inteligente: quem é identificado em posse de um aparelho com restrição recebe uma intimação oficial da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana para fazer a devolução voluntária. Após a recuperação, a Polícia Civil organiza mutirões agendados para que as vítimas, devidamente notificadas, possam retirar seus pertences mediante comprovação de propriedade.
Passo a passo: Como recuperar seu celular pelo Projeto Recupera
• Registro da Ocorrência: O primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência, presencialmente ou pela Delegacia Online (DEON). É indispensável informar o IMEI do aparelho (obtido na caixa ou digitando *#06# antes de qualquer incidente).
• Rastreamento e Intimação: A polícia rastreia o IMEI junto às operadoras. Caso o aparelho esteja em uso por outra pessoa, ela receberá uma intimação via WhatsApp apenas pelos números oficiais: (27) 99849-4714 ou (27) 99849-4228.
• Devolução Segura: A entrega do celular deve ser feita exclusivamente em delegacias, em data e local agendados. A Polícia Civil nunca solicita a entrega a terceiros, motoboys ou em locais públicos.
• Consequências Legais: Quem ignora a intimação pode ser alvo de busca apreensão e responder pelo crime de receptação. Ao entregar o aparelho, o cidadão recebe um comprovante e o item é destinado à restituição para a vítima original.

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