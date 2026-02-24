Policia envia alertas para celulares roubados ou furtados durante o Carnaval

Primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera foram devolvidos aos donos Crédito: Hélio Filho/Secom

A Polícia Civil do Espírito Santo iniciou nesta terça-feira (24) o envio de mensagens de Whatsapp para as pessoas que estão em poder de smartphones que foram roubados ou furtados durante o Carnaval. De acordo com as estatísticas, houve um aumento de 8% das ocorrências em relação ao mesmo periodo no ano passado, com 252 boletins de ocorrência. Ouça detalhes na participação do superintendente de Polícia Regional Metropolitana, Ícaro Ruginski. Quem ignorar a intimação, poderá ser alvo de busca apreensão e responder pelo crime de receptação.

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Somente no ano passado, o Projeto Recupera conseguiu reaver 674 aparelhos. Nas primeiras semanas de 2026, outros 53 celulares também foram recuperados.

O sistema funciona de forma inteligente: quem é identificado em posse de um aparelho com restrição recebe uma intimação oficial da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana para fazer a devolução voluntária. Após a recuperação, a Polícia Civil organiza mutirões agendados para que as vítimas, devidamente notificadas, possam retirar seus pertences mediante comprovação de propriedade.

Passo a passo: Como recuperar seu celular pelo Projeto Recupera

• Registro da Ocorrência: O primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência, presencialmente ou pela Delegacia Online (DEON). É indispensável informar o IMEI do aparelho (obtido na caixa ou digitando *#06# antes de qualquer incidente).

• Rastreamento e Intimação: A polícia rastreia o IMEI junto às operadoras. Caso o aparelho esteja em uso por outra pessoa, ela receberá uma intimação via WhatsApp apenas pelos números oficiais: (27) 99849-4714 ou (27) 99849-4228.

• Devolução Segura: A entrega do celular deve ser feita exclusivamente em delegacias, em data e local agendados. A Polícia Civil nunca solicita a entrega a terceiros, motoboys ou em locais públicos.