Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Polícia diz que criança foi responsável pelo desligamento de energia
PERDA DE VACINAS EM RIO BANANAL

Polícia diz que criança foi responsável pelo desligamento de energia

Em entrevista à CBN Vitória o delegado Fabrício Lucindo traz detalhes da investigação

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 12:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 fev 2021 às 12:20
A Polícia Civil no Espírito Santo identificou que uma criança de apenas nove anos foi a responsável pelo desligamento do relógio da sede de vacinação da cidade de Rio Bananal, localizada no Norte do Estado. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, a identificação foi possível após a análise de imagens de viodemonitoramento e depois pelo depoimento da mãe do menor. Em entrevista à CBN Vitória o delegado traz detalhes da investigação. A situação comprometeu todas as doses da vacina contra a Covid-19 disponibilizadas para o município, além de outros imunizantes, testes e medicamentos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabricio Lucindo - 19-02-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados