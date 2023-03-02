Polícia diz estar convencida de que morte de jovem durante abordagem foi homicídio

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (02) disse que a corporação não tem dúvidas de que a morte de um rapaz em Pedro Canário, durante uma abordagem policial, foi homicídio. Cinco policiais foram presos nesta quarta-feira (01) por envolvimento na ocorrência que culminou na morte de um adolescente, de 17 anos.
Entrevista Fernanda Queiroz - Douglas Caus - 02-03-23.mp3
Cinco policiais militares foram autuados em flagrante pelo homicídio do adolescente Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, morto na manhã dessa quarta-feira (1), em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. São dois cabos e três soldados. O adolescente já estava rendido quando foi atingido pelos disparos. As armas dos militares foram apreendidas. O auto de prisão em flagrante foi remetido pela Corregedoria à auditoria militar e nesta quinta-feira (02) os envolvidos passarão por uma audiência de custódia.