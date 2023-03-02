Polícia diz estar convencida de que morte de jovem durante abordagem foi homicídio

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (02) disse que a corporação não tem dúvidas de que a morte de um rapaz em Pedro Canário, durante uma abordagem policial, foi homicídio. Cinco policiais foram presos nesta quarta-feira (01) por envolvimento na ocorrência que culminou na morte de um adolescente, de 17 anos.

Cinco policiais militares foram autuados em flagrante pelo homicídio do adolescente Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, morto na manhã dessa quarta-feira (1), em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. São dois cabos e três soldados. O adolescente já estava rendido quando foi atingido pelos disparos. As armas dos militares foram apreendidas. O auto de prisão em flagrante foi remetido pela Corregedoria à auditoria militar e nesta quinta-feira (02) os envolvidos passarão por uma audiência de custódia.