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Em Pedro Canário

Polícia diz estar convencida de que morte de jovem durante abordagem foi homicídio

Ouça entrevista com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus

Publicado em 02 de Março de 2023 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2023 às 11:47
Coronel Douglas Claus, comandante-geral da PMES
Coronel Douglas Claus, comandante-geral da PMES Crédito: Carlos Alberto Silva
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (02) disse que a corporação não tem dúvidas de que a morte de um rapaz em Pedro Canário, durante uma abordagem policial, foi homicídio. Cinco policiais foram presos nesta quarta-feira (01) por envolvimento na ocorrência que culminou na morte de um adolescente, de 17 anos. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Douglas Caus - 02-03-23.mp3
Cinco policiais militares foram autuados em flagrante pelo homicídio do adolescente Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, morto na manhã dessa quarta-feira (1), em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. São dois cabos e três soldados. O adolescente já estava rendido quando foi atingido pelos disparos. As armas dos militares foram apreendidas. O auto de prisão em flagrante foi remetido pela Corregedoria à auditoria militar e nesta quinta-feira (02) os envolvidos passarão por uma audiência de custódia. 

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