Polícia desmancha esquema de empresas que combinavam preços de venda de gás de cozinha

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) do Espírito Santo realizou, nesta semana, uma operação para desmantelar um esquema de cartel – quando comerciantes "combinam" um preço igual para repassar aos clientes – de botijas de gás de cozinha. Segundo a Polícia Civil, o crime, inicialmente, ocorria em seis empresas localizadas na Serra. Ao todo, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, três revendas de gás clandestinas interditadas e, aproximadamente, 380 botijas de gás apreendidas. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
