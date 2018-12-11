Polícia desarticula quadrilha responsável por adulteração veicular

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos, desarticulou uma associação criminosa, envolvida em um esquema de adulteração de sinais identificadores, como placas de veículos, falsificação de documentos públicos e reinserção de veículos clonados no mercado do Espírito Santo. A operação aconteceu nos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari.

A associação criminosa gerava um prejuízo milionário a empresas, pessoas e para o Estado. Foram cumpridos mandados judiciais de buscas e apreensões, suspensão de atividades comerciais de despachantes e fabricantes de placas veiculares, nos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari.

Por meio da investigação, que durou cerca de 10 meses, foi possível identificar uma das células da cadeia envolvendo a receptação e adulteração de veículos no Estado. Em Vila Velha, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em um despachante e em uma fábrica de placas, que ficam no mesmo prédio, no bairro Cristóvão Colombo. Dentro da fábrica a polícia encontrou material usado na produção de vários tipos de placas. Mas apenas placas automotivas foram levadas pelos policiais. Documentos também foram apreendidos. Nesta edição do CBN Cotidiano, o Delegado Ricardo Toledo, traz detalhes da operação. Confira!