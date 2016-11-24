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ANISTIA AO CAIXA 2

Polêmica sobre criminalizar caixa 2 adia votação de projeto de combate à corrupção

Ouça a entrevista com o secretário geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata

Publicado em 24 de Novembro de 2016 às 14:50

Publicado em 

24 nov 2016 às 14:50
Após muita polêmica Câmara em torno da proposta de criminalizar o caixa dois, a votação do pacote de medidas contra a corrupção foi adiado para próxima terça-feira (29). Apesar de o parecer do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) ter sido aprovado por unanimidade na comissão especial da Câmara, foi criticado por parte dos parlamentares.
"Já era esperado. Basta ver que os parlamentares que votarão pelo avanço do Combate Contra a Corrupção, muitos deles são justamente àqueles encrencados com as denúncias da Lava Jato", destaca o secretário geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, em entrevista para o CBN Cotidiano. 
Camata pede que os parlamentares se manifestem nas redes sobre a opinião que têm em relação a cada uma das dez medidas contra a corrupção. 
Entrevista - Fabio Botacin - Edgar Camata - 24-11-16.mp3

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