Podemos ou não comer antes de dormir?

Um dos mitos mais difundidos entre as pessoas é que não podemos comer antes de dormir. Há pessoas até que falam especificamente que a partir das 20h ou 21h é proibido se alimentar. Mas afinal: o que há de verdade nisso? Mais recentemente, um estudo no Journal of Nutrition mostrou que um suplemento de proteína (27,5 gramas de proteína, 15 gramas de carboidratos e 0,1 grama de gordura), ingerido antes do sono, levou a um aumento na massa e força muscular durante 12 semanas. Para detalhar o assunto você acompanha, nesta edição do CBN Vitória, a uma entrevista com a nutricionista Beatriz Gaudio. Mito ou verdade? Quais os alimentos mais indicados durante a alimentação noturna? Confira!