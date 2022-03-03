"Podemos migrar para uma fase endêmica da pandemia ainda em março", diz criador da Anvisa

O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acredita que após o carnaval teremos novamente um aumento de casos e óbitos por conta da Covid-19. No entanto, após esta alta, a tendência é de que a pandemia comece a migrar para uma fase mais endêmica. Gonzalo Vecina Neto alerta que para que isso se concretize, é preciso aumentar a cobertura vacinal no país.
"É fundamental a vacinação de pessoas com a terceira dose da população com 18 anos ou mais. Terceira dose protege contra internação e morte. Entre os hospitalizados, em grande medida, estão pessoas que não foram vacinadas ou não tiveram ciclo vacinal completo."
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gonzalo Vecina Neto - 03-03-22