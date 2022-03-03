  • "Podemos migrar para uma fase endêmica da pandemia ainda em março", diz criador da Anvisa
Covid-19

"Podemos migrar para uma fase endêmica da pandemia ainda em março", diz criador da Anvisa

Ouça entrevista com médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto

Publicado em 03 de Março de 2022 às 11:41

Fernanda Queiroz

03 mar 2022 às 11:41
Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista que fundou a Anvisa Crédito: Acervo pessoal
O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acredita que após o carnaval teremos novamente um aumento de casos e óbitos por conta da Covid-19. No entanto, após esta alta, a tendência é de que a pandemia comece a migrar para uma fase mais endêmica. Gonzalo Vecina Neto alerta que para que isso se concretize, é preciso aumentar a cobertura vacinal no país.  
"É fundamental a vacinação de pessoas com a terceira dose da população com 18 anos ou mais. Terceira dose protege contra internação e morte. Entre os hospitalizados, em grande medida, estão pessoas que não foram vacinadas ou não tiveram ciclo vacinal completo."
