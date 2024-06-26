'Podemos iniciar a sexta maior extinção das espécies até o final do século', alerta Carlos Nobre

Rios transbordando, altos volumes de chuva, secas rigorosas, rajadas de ventos intensas e ondas de calor contínuas são alguns dos cenários de extremos climáticos que têm causado estragos pelo Brasil e pelo mundo nos últimos tempos. Fenômenos como esses afetam não somente as sociedades, mas também colocam em risco ecossistemas inteiros. Devido à gravidade do cenário, especialistas avaliam se o estado atual das mudanças climáticas possui volta ou não. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Nobre, fala sobre o assunto. “Nós estamos vivendo uma emergência climática porque tivemos 2023 e 2024 como os anos mais quentes de milhares de anos, com recordes de eventos climáticos extremos, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul e todos os que estão acontecendo no mundo inteiro. Temos que tomar ações muito mais eficientes para reduzir esse risco que é, por um lado, acelerar a redução da emissão dos gases de efeito estufa, muito mais do que foi colocado nas convenções climáticas”, disse.