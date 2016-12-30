Pode faltar água no balneário de Guarapari, alerta Cesan

Devido ao alto consumo registrado nos últimos dias no balneário de Guarapari e durante esta sexta-feira (30), véspera de Ano-novo, a Cesan pede que a população reduza o consumo imediatamente e faça o uso racional da água.
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A gerente de Operação da Cesan, Fabiana Raposo, faz o alerta da possibilidade de faltar água caso a população não economize, uma vez que o consumo aumentou 60% em relação aos últimos quinze dias e é necessário economizar.
Entrevista - Patricia Vallim - Fabiana Raposo - 30-12-16
A Companhia relembra que o Estado atravessa uma das piores secas dos últimos 80 anos e os hábitos conscientes adquiridos para usar água devem ser mantidos. Se todos economizarem, todos terão um bom final de ano.