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ENTREVISTA

Pode faltar água no balneário de Guarapari, alerta Cesan

O consumo aumentou 60% em relação aos últimos quinze dias e é necessário que a população economize

Publicado em 30 de Dezembro de 2016 às 10:08

Publicado em 

30 dez 2016 às 10:08
Devido ao alto consumo registrado nos últimos dias no balneário de Guarapari e durante esta sexta-feira (30), véspera de Ano-novo, a Cesan pede que a população reduza o consumo imediatamente e faça o uso racional da água. 
Leia também: Gazeta Lab - uma nova seca certamente vai ocorrer
A gerente de Operação da Cesan, Fabiana Raposo, faz o alerta da possibilidade de faltar água caso a população não economize, uma vez que o consumo aumentou 60% em relação aos últimos quinze dias e é necessário economizar.
Entrevista - Patricia Vallim - Fabiana Raposo - 30-12-16
A Companhia relembra que o Estado atravessa uma das piores secas dos últimos 80 anos e os hábitos conscientes adquiridos para usar água devem ser mantidos. Se todos economizarem, todos terão um bom final de ano.

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