Pode faltar água no balneário de Guarapari, alerta Cesan

Devido ao alto consumo registrado nos últimos dias no balneário de Guarapari e durante esta sexta-feira (30), véspera de Ano-novo, a Cesan pede que a população reduza o consumo imediatamente e faça o uso racional da água.

A gerente de Operação da Cesan, Fabiana Raposo, faz o alerta da possibilidade de faltar água caso a população não economize, uma vez que o consumo aumentou 60% em relação aos últimos quinze dias e é necessário economizar.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Fabiana Raposo - 30-12-16