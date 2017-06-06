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Pó preto incomoda 90% dos moradores pesquisados

Levantamento é de pesquisa realizada pela Ufes

Publicado em 06 de Junho de 2017 às 13:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 jun 2017 às 13:57
Morador da Enseada do Suá mostra pó preto que acumulou na casa dele Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Pelo menos 90% da população capixaba se sente incomodada com a presença da poluição do ar. Essa estatística é de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) com moradores próximos às 10 estações de monitoramento. Enquadrado nessa poluição está o chamado pó preto. O desafio agora é implementar medidas efetivas e individualizadas para reduzir a poluição, de acordo com o pró-reitor de Pesquisa e pós-graduação da Ufes, Neyval Costa Reis Júnior.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Neyval Costa Reis Júnior - 06-06-17

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