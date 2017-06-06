Pó preto incomoda 90% dos moradores pesquisados

Pelo menos 90% da população capixaba se sente incomodada com a presença da poluição do ar. Essa estatística é de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) com moradores próximos às 10 estações de monitoramento. Enquadrado nessa poluição está o chamado pó preto. O desafio agora é implementar medidas efetivas e individualizadas para reduzir a poluição, de acordo com o pró-reitor de Pesquisa e pós-graduação da Ufes, Neyval Costa Reis Júnior.