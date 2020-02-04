PMV promete mais fiscalização na Praia do Canto para evitar confusões

A prefeitura de Vitória promete intensificar a fiscalização das festas clandestinas que estão sendo convocadas pelas redes sociais e organizadas na região da Praia do Canto. No último final de semana houve confusão após a realização de um evento no local e a preocupação se amplia com a possibilidade de um outro bloco clandestino circular pelas vias no próximo sábado (08).