PMV promete mais fiscalização na Praia do Canto para evitar confusões

A prefeitura de Vitória promete intensificar a fiscalização das festas clandestinas que estão sendo convocadas pelas redes sociais e organizadas na região da Praia do Canto. No último final de semana houve confusão após a realização de um evento no local e a preocupação se amplia com a possibilidade de um outro bloco clandestino circular pelas vias no próximo sábado (08).
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, disse que nesta terça-feira (04) se reunirá com representantes da Polícia Militar para definir uma nova estratégia para o enfrentamento aos eventos clandestinos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 04-02-20