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BLOCOS CLANDESTINOS

PMV promete mais fiscalização na Praia do Canto para evitar confusões

Ouça entrevista com o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 12:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 fev 2020 às 12:39
A prefeitura de Vitória promete intensificar a fiscalização das festas clandestinas que estão sendo convocadas pelas redes sociais e organizadas na região da Praia do Canto. No último final de semana houve confusão após a realização de um evento no local e a preocupação se amplia com a possibilidade de um outro bloco clandestino circular pelas vias no próximo sábado (08).
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, disse que nesta terça-feira (04) se reunirá com representantes da Polícia Militar para definir uma nova estratégia para o enfrentamento aos eventos clandestinos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 04-02-20

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