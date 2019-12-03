PMV estuda liberar estacionamento em vias laterais da Leitão da Silva

A prefeitura de Vitória já estuda a possibilidade de liberar o estacionamento nas ruas laterais da Avenida Leitão da Silva e também vagas para carga e descarga para atender a uma reivindicação de comerciantes da região. Segundo a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim, nesta terça-feira (03) haverá uma reunião com representantes da associação comercial sobre debater o assunto. Ana Elisa Nahas não descarta a possibilidade da prefeitura voltar a permitir o estacionamento na avenida em dias de semana, mas adianta que primeiro quer testar o novo funcionamento da via.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Elisa Nahas - 03-12-19.mp3

O estacionamento na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, será liberado somente nos finais de semana e nos feriados a partir do próximo dia 7 de dezembro, no sábado. Durante a semana, parar indevidamente o carro na pista será motivo de autuação por parte da Guarda Municipal de Trânsito.