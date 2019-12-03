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TRÂNSITO

PMV estuda liberar estacionamento em vias laterais da Leitão da Silva

A medida visa atender parte das reivindicações dos comerciantes da região

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 12:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 dez 2019 às 12:31
A prefeitura de Vitória já estuda a possibilidade de liberar o estacionamento nas ruas laterais da Avenida Leitão da Silva e também vagas para carga e descarga para atender a uma reivindicação de comerciantes da região. Segundo a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim, nesta terça-feira (03) haverá uma reunião com representantes da associação comercial sobre debater o assunto. Ana Elisa Nahas não descarta a possibilidade da prefeitura voltar a permitir o estacionamento na avenida em dias de semana, mas adianta que primeiro quer testar o novo funcionamento da via. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Elisa Nahas - 03-12-19.mp3
O estacionamento na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, será liberado somente nos finais de semana e nos feriados a partir do próximo dia 7 de dezembro, no sábado. Durante a semana, parar indevidamente o carro na pista será motivo de autuação por parte da Guarda Municipal de Trânsito.
A prefeitura de Vitória já informou que nos pontos da avenida Leitão da Silva em que as placas de sinalização vertical já estiverem instaladas corretamente, a Guarda Municipal poderá autuar motoristas que estiverem em desacordo com a legislação.

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