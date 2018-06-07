PM vai reforçar policiamento em dias de jogo do Brasil

A poucos dias do início da Copa do Mundo, a Polícia Militar já fechou seu planejamento para as partidas do Brasil. No domingo, dia 17 de junho, por exemplo, cerca de 140 policiais militares estarão de prontidão em pontos de aglomeração na Capital, como a região da Praia do Canto, conhecida como "Triângulo das Bermudas". Também estão planejadas ações para toda a Grande Vitória. Segundo o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, Coronel Antônio Marcos de Souza Reis, a principal preocupação da polícia em locais de grande aglomeração é com as possíveis brigas e tumultos que possam surgir após a ingestão de bebida alcoólica.