PM vai reforçar efetivo nas ruas com mais 700 homens a cada 15 dias

Polícia Militar reforçará a cada 15 dias efetivo policial nas ruas com mais 700 homens que atuam em áreas administrativas da corporação. Eles irão somar em operações especiais na tentativa de se reduzir as ocorrências de furto e roubo de veículos e ao patrimônio que dispararam principalmente após a greve da PM. O comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, Coronel Alexandre Ramalho, avalia que este enfrentamento é prejudicado a medida que as pessoas são presas, mas liberadas rapidamente. O famoso "prende e solta", na opinião do comandante, faz com que os bandidos tenham a certeza que podem voltar a praticar crimes.