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PM vai reforçar efetivo nas ruas com mais 700 homens a cada 15 dias

Os policiais vão somar em operações especiais na tentativa de se reduzir as ocorrências de furto e roubo de veículos e ao patrimônio, que dispararam principalmente após a greve da PM.

Publicado em 12 de Maio de 2017 às 12:25

Publicado em 

12 mai 2017 às 12:25
Polícia Militar reforçará a cada 15 dias efetivo policial nas ruas com mais 700 homens que atuam em áreas administrativas da corporação. Eles irão somar em operações especiais na tentativa de se reduzir as ocorrências de furto e roubo de veículos e ao patrimônio que dispararam principalmente após a greve da PM. O comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, Coronel Alexandre Ramalho, avalia que este enfrentamento é prejudicado a medida que as pessoas são presas, mas liberadas rapidamente. O famoso "prende e solta", na opinião do comandante, faz com que os bandidos tenham a certeza que podem voltar a praticar crimes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel Alexandre Ramalho - 12-05-17

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