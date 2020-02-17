PM vai fiscalizar som alto depois de blocos em Vitória

O carnaval já começa no próximo sábado (22). Até a terça-feira (25), os foliões terão várias opções de blocos de rua na Grande Vitória. Na Capital, o Centro deve concentrar boa parte das atrações, além de um palco com artistas nacionais e locais. Para a segurança do público, a Polícia Militar vai atuar em conjunto com fiscais de Posturas e do Disque-Silêncio da Prefeitura de Vitória. Segundo o comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Marcio Borges, os policiais darão apoio na apreensão de caixas de som e abordagem aos proprietários de veículos com som alto.
Em entrevista à CBN Vitória, ele orientou os foliões que vão ao Centro a usarem, preferencialmente, os serviços de transporte de táxis e carros por aplicativo, que terão bolsões para embarque e desembarque, ou ônibus do Transcol, que terão programação especial. Lembrando que a maioria dos desfiles este ano terá como rota a avenida Beira-Mar, retirando a movimentação da Jerônimo Monteiro, Princesa Isabel e da rua Sete.
Entrevista - Lucas Valadão - Marcio Borges - 17-02-20.mp3
O tenente-coronel também falou sobre o balanço da atuação da PM durante o Carnaval de Vitória 2020. O desfile das escolas de samba aconteceu de quinta (13) à sábado (15). Durante os dias do evento, 750 policiais militares atuaram na segurança do Sambão do Povo e no entorno. Borges considerou os dias da folia como seguros. Foram registradas três ocorrências, sendo um furto de uma moto, um furto de celular e uma briga.