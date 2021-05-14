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FISCALIZAÇÃO

PM usará equipamento móvel para identificar carros irregulares no ES

Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Anthony Moraes Costa, do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), explica o sistema

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mai 2021 às 11:34
Um novo equipamento portátil será utilizado pela Polícia de Trânsito para identificar veículos irregulares que circulam pelo Espírito Santo. O "Leitor Ótico de Caracteres" (OCR<, na sigla em inglês), em versão móvel, vai permitir que de dentro das viaturas, os policiais consigam fazer a leitura das placas veiculares em tempo real, apontando irregularidades administrativas e criminais. Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Anthony Moraes Costa, do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), explica que desde o ano passado, o equipamento já é usado, mas em uma versão que precisa ser instaladas em um ponto fixo. "Agora, a versão embarcada do OCR vai permitir maior agilidade na fiscalização dos veículos em circulação, sem prejudicar a amplitude e dinamismo do policiamento ostensivo", explica. Acompanhe a entrevista completa!
Além de apontar eventuais irregularidades administrativas, relacionadas à documentação dos veículos, como por exemplo, o licenciamento, o OCR também indica se o automóvel possui alguma restrição criminal, como furto e roubo. Utilizando tecnologia de ponta, o radar faz a leitura das placas e aponta ao policial embarcado, em tempo real, se há alguma irregularidade. Tudo sem a necessidade de parar as viaturas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Anthony Moraes - 14-05-21.mp3

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