PM usará equipamento móvel para identificar carros irregulares no ES

Um novo equipamento portátil será utilizado pela Polícia de Trânsito para identificar veículos irregulares que circulam pelo Espírito Santo. O "Leitor Ótico de Caracteres" (OCR<, na sigla em inglês), em versão móvel, vai permitir que de dentro das viaturas, os policiais consigam fazer a leitura das placas veiculares em tempo real, apontando irregularidades administrativas e criminais. Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Anthony Moraes Costa, do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), explica que desde o ano passado, o equipamento já é usado, mas em uma versão que precisa ser instaladas em um ponto fixo. "Agora, a versão embarcada do OCR vai permitir maior agilidade na fiscalização dos veículos em circulação, sem prejudicar a amplitude e dinamismo do policiamento ostensivo", explica. Acompanhe a entrevista completa!