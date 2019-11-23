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FLAMENGO X RIVER

PM terá esquema de segurança para final da Libertadores

Em Vitória, trabalharão juntos a PM, também com cavalaria e Batalhão de Trânsito, e Guarda Municipal

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 13:47

Publicado em 

23 nov 2019 às 13:47
Um dos principais lugares para receber torcedores na Grande Vitória para assistirem à final da Copa Libertadores 2019, entre Flamengo e River Plate, é o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. Para garantir a segurança da torcida, a Policia Militar e a Prefeitura de Vitória adotaram as estratégias seguidas pelo Protocolo Copa. A região do Triângulo das Bermudas contará com desvios no tráfego de veículos visando a segurança e o conforto dos torcedores. O efetivo policial será reforçado em toda a região. As equipes estarão distribuídas, também, por Camburi; na Rua da Lama, em Jardim da Penha; no Centro da Capital; e na Grande Santo Antônio. Outras cidades da Grande Vitória também receberão reforço em pontos estratégicos, de maior aglomeração de torcedores. O objetivo é prevenir e responder de forma ágil a qualquer tipo de ato que atente contra a ordem pública. Entenda como será com o tenente-Coronel Márcio Borges, Comandante do 1º Batalhão da PM.
Entrevista - Patricia Vallim - Tenente-coronel Marcio Borges - 23-11-19.mp3
A PM informa que "cabe ressaltar que estará proibido o trânsito de veículos, a utilização de carros de som e volume alto, bem como proibida a entrada/permanência de ambulantes na região interditada, antes, durante e após o jogo.
 

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