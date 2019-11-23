PM terá esquema de segurança para final da Libertadores

Um dos principais lugares para receber torcedores na Grande Vitória para assistirem à final da Copa Libertadores 2019, entre Flamengo e River Plate, é o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. Para garantir a segurança da torcida, a Policia Militar e a Prefeitura de Vitória adotaram as estratégias seguidas pelo Protocolo Copa. A região do Triângulo das Bermudas contará com desvios no tráfego de veículos visando a segurança e o conforto dos torcedores. O efetivo policial será reforçado em toda a região. As equipes estarão distribuídas, também, por Camburi; na Rua da Lama, em Jardim da Penha; no Centro da Capital; e na Grande Santo Antônio. Outras cidades da Grande Vitória também receberão reforço em pontos estratégicos, de maior aglomeração de torcedores. O objetivo é prevenir e responder de forma ágil a qualquer tipo de ato que atente contra a ordem pública. Entenda como será com o tenente-Coronel Márcio Borges, Comandante do 1º Batalhão da PM.