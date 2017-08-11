PM reforça segurança após mais uma queima de ônibus em Cariacica

A Polícia Militar reforçou a segurança em Cariacica após dois ônibus incendiados no município, em um intervalo de 24 horas. A distância entre as duas ocorrências é de 5 km. De acordo com o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, as forças especiais irão reforçar a atuação do 7º Batalhão da PM.

Mais um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado em Cariacica, nos mesmos moldes do crime que aconteceu nesta quinta-feira (10), no bairro Cangaíba. Desta vez, na manhã desta sexta-feira (11), três homens chegaram ao ponto final de Nova Brasília e mandaram o motorista e o cobrador da linha 705 (Terminal de Itacibá/Nova Brasília) descerem. Em seguida, atearam fogo no veículo.