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Segurança

PM promete reforçar segurança na Praia da Costa após turista baleado

Ouça entrevista com o comandante da 2ª Companhia do 4° Batalhão, Capitão Nilson Ferreira Guirre

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 nov 2022 às 11:13
Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, no verão
Orla da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Um turista de Minas Gerais foi baleado em uma tentativa de assalto na Praia da Costa, Vila Velha, no feriado da última terça-feira (15). A vítima estava caminhando na orla acompanhando da esposa, quando foi abordado por dois criminosos de bicicleta, que tentaram levar o cordão que tinha no pescoço. O turista levou um tiro de raspão no tórax e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime aconteceu por volta das 7h da manhã na altura da avenida Gil Veloso. Segundo a Polícia Militar, logo após o ocorrido o comando determinou reforço no local, mas, mesmo antes do crime, já existia um policiamento previsto. Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante da 2ª Companhia do 4º Batalhão, Capitão Nilson Ferreira Guirre, fala sobre o assunto e explica o esquema de segurança na região. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Capitão Nilson Ferreira Guirre - 17-11-22.mp3

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