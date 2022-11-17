PM promete reforçar segurança na Praia da Costa após turista baleado

Um turista de Minas Gerais foi baleado em uma tentativa de assalto na Praia da Costa, Vila Velha, no feriado da última terça-feira (15). A vítima estava caminhando na orla acompanhando da esposa, quando foi abordado por dois criminosos de bicicleta, que tentaram levar o cordão que tinha no pescoço. O turista levou um tiro de raspão no tórax e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime aconteceu por volta das 7h da manhã na altura da avenida Gil Veloso. Segundo a Polícia Militar, logo após o ocorrido o comando determinou reforço no local, mas, mesmo antes do crime, já existia um policiamento previsto. Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante da 2ª Companhia do 4º Batalhão, Capitão Nilson Ferreira Guirre, fala sobre o assunto e explica o esquema de segurança na região. Ouça a conversa completa!