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SEGURANÇA

PM orienta sobre músicas tocadas em blocos de Guarapari

Músicas que façam apologia às drogas, sexo e violência devem ser evitadas. Orientação foi definida em reunião entre Prefeitura, PM e responsáveis pelos blocos

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 16:57

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

13 fev 2020 às 16:57
A Polícia Militar definiu, junto à Prefeitura de Guarapari e aos organizadores dos blocos, o esquema de segurança para o Carnaval na cidade. Uma reunião, na última segunda-feira (10), determinou horário, trajetos e tipos de músicas. Músicas que façam apologia às drogas, sexo ou violência devem ser evitadas pelos bloquinhos. A medida foi tomada por conta do carnaval na cidade ter um clima familiar. A informação é do Capitão Lourencini, do 10º Batalhão de Polícia Militar, em entrevista à CBN Vitória nesta quinta (13).
A organização dos blocos terá que garantir o cordão de isolamento para os foliões. A PM vai acompanhar a realização dos blocos até às 23h nos bairros Perocão, Meaípe, Setiba, Enseada Azul, Centro e Praia do Morro, entre outros. Cerca de 160 policias militares já estão na cidade devido à Operação Verão, que termina em 1º de março. Mas, segundo Lourencini, haverá um acréscimo no efetivo para o carnaval. O foco do policiamento também se estende à orla da cidade durante o dia, visto a grande movimentação de turistas. Confira a entrevista:
Entrevista - Lucas Valadão - Capitão Lorencini - 13-02-20

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