PM intensifica fiscalização contra aglomerações no ES

A partir desta semana a Polícia Militar passa a intensificar o trabalho de fiscalização contra aglomerações no Espírito Santo. O objetivo é que as regras de isolamento social, por conta do novo coronavírus, possam ser cumpridas pela população e comerciante. As ações de fiscalização, que vão contar com o apoio do Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais, serão direcionadas a Grande Vitória e, posteriormente, podem ser expandidas para as regiões do Estado que também estão em risco alto de contaminação. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda-feira (04), Guilherme Pacífico, subsecretário de Estado de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), detalhou as ações.