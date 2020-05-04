PM intensifica fiscalização contra aglomerações no ES

A partir desta semana a Polícia Militar passa a intensificar o trabalho de fiscalização contra aglomerações no Espírito Santo. O objetivo é que as regras de isolamento social, por conta do novo coronavírus, possam ser cumpridas pela população e comerciante. As ações de fiscalização, que vão contar com o apoio do Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais, serão direcionadas a Grande Vitória e, posteriormente, podem ser expandidas para as regiões do Estado que também estão em risco alto de contaminação. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda-feira (04), Guilherme Pacífico, subsecretário de Estado de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), detalhou as ações.
Entrevistas - Fábio Botacin - Guilherme Pacífico - 04-05-20
Ele destacou que, ao longo do mês de abril, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu mais de 5000 denúncias sobre o descumprimento do decreto de isolamento social. Aparecem no ranking das denúncias as direcionadas a estabelecimento comerciais, residências, tempos religiosos e casas de shows/eventos. Os municípios da Serra, Cariacica e Vila Velha aparecem como destaque. O subsecretário orienta que, caso o cidadão tenha dúvidas sobre os decreto estaduais em vigor, esses pode ser acessado no endereço: https://coronavirus.es.gov.br/.
As denúncias sobre estabelecimentos comerciais abertos em período de isolamento social podem ser feitas ao 190. "Estamos trabalhando intensamente para o cumprimento das regras e contando com a conscientização da população. Para quem insistir em descumprir as regras, aí sim, poderemos ter algum tipo de punição", alerta.