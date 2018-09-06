PM inicia trabalho da blitze da Lei Seca no feriado

A Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), iniciou hoje no Posto de Trânsito da Barra do Jucu, as operações de fiscalização para reforço na promoção de segurança das vias urbanas. As blitze da Lei Seca durante o feriado vão ser intensificadas na Grande Vitória e em Guarapari. A operação irá acontecer até o próximo domingo (9) e tem o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito que é comum entre os feriados, além disso serão feitas abordagens de fiscalização. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a Chefe do setor de comunicação social do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), a Capitão Sônia Ribeiro Pinheiro, detalha o planejamento. Confira!