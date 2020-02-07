PM explica ações para coibir bailes clandestinos na Praia do Canto

A região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, será reforçada com mais de 100 policiais militares neste sábado (8). De acordo com um cartaz que circula nas redes sociais, o local deve receber um bloco de pré-carnaval clandestino no fim de semana. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Márcio Borges, deu detalhes das ações que a PM vai adotar no local.