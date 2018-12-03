PM atua nos terminais e garagens para garantir circulação da frota

274 policiais militares fazem policiamento nas portas das garagens de empresas de transporte de passageiros e também nos terminais rodoviários da Grande Vitória desde às quatro da madrugada desta segunda-feira (03). De acordo com o comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Alexandre Ramalho, o reforço foi necessário para garantir a circulação dos coletivos e a segurança dos usuários. No entanto, Ramalho destacou que nenhuma ocorrência grave foi registrada desde o início do movimento de greve. O reforço policial continuará em curso para garantir a volta para casa.