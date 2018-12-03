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PARALISAÇÃO DOS RODOVIÁRIOS

PM atua nos terminais e garagens para garantir circulação da frota

274 policiais militares estão desde às 4h da madrugada distribuídos pelos municípios da Grande Vitória

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 dez 2018 às 10:50
274 policiais militares fazem policiamento nas portas das garagens de empresas de transporte de passageiros e também nos terminais rodoviários da Grande Vitória desde às quatro da madrugada desta segunda-feira (03). De acordo com o comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Alexandre Ramalho, o reforço foi necessário para garantir a circulação dos coletivos e a segurança dos usuários. No entanto, Ramalho destacou que nenhuma ocorrência grave foi registrada desde o início do movimento de greve. O reforço policial continuará em curso para garantir a volta para casa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre Ramalho - 03-12-18

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