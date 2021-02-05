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RT ESTADUAL É DE 0,76

Platô da segunda onda da covid-19 no ES deve ser alcançado até março

O entrevistado é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:21

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

05 fev 2021 às 16:21
Coronavírus Crédito: Arte Geraldo Neto
O mês de janeiro deve indicar a desaceleração da transmissão da covid-19 no Espírito Santo, segundo previsão do Instituto Jones dos Santos Neves. Os dados vão ser consolidados nos próximos dias. Segundo o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira, o ritmo de contágio atual (Rt) no Estado é 0,76. Na prática, isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 76. Em entrevista à CBN Vitória, ele apontou que o platô, ou seja, a estabilização da segunda onda, deve ser alcançada entre fevereiro e março. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Pablo Lira - 05-02-21

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