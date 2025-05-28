Plataforma oferece tour virtual gratuito a pontos turísticos do ES

Imagine precisar de apenas alguns cliques para conhecer a história de pontos turísticos do Espírito Santo! Através da plataforma Turismo Digital Capixaba, isso é possível. O projeto busca unir tecnologia, educação e preservação da memória capixaba, através de uma experiência imersiva em um site gratuito. Com imagens 360°, recursos de acessibilidade e textos informativos, a plataforma permite aos usuários navegarem pelos detalhes de locais como o Convento da Penha e a Igreja dos Reis Magos. Em entrevista à CBN Vitória, uma das idealizadoras da iniciativa e pesquisadora de história e cultura, Lucineia Gonçalves, compartilha os detalhes da criação da plataforma. Ouça a conversa completa!