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Plataforma oferece tour virtual gratuito a pontos turísticos do ES

Ouça detalhes na entrevista com a pesquisadora de história e cultura, Lucineia Gonçalves

Publicado em 28 de Maio de 2025 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mai 2025 às 11:51
Vista aérea da Igreja dos Reis Magos, no bairro Nova Almeida, na Serra
Vista aérea da Igreja dos Reis Magos, no bairro Nova Almeida, na Serra Crédito: Luciney Araújo
Imagine precisar de apenas alguns cliques para conhecer a história de pontos turísticos do Espírito Santo! Através da plataforma Turismo Digital Capixaba, isso é possível. O projeto busca unir tecnologia, educação e preservação da memória capixaba, através de uma experiência imersiva em um site gratuito. Com imagens 360°, recursos de acessibilidade e textos informativos, a plataforma permite aos usuários navegarem pelos detalhes de locais como o Convento da Penha e a Igreja dos Reis Magos. Em entrevista à CBN Vitória, uma das idealizadoras da iniciativa e pesquisadora de história e cultura, Lucineia Gonçalves, compartilha os detalhes da criação da plataforma. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - LUCINEIA GONÇALVES - 28-05-25
- O SITE: https://turismodigitalcapixaba.vercel.app/index.html

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