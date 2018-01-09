Planos de saúde passam a oferecer mais 18 procedimentos

Na última terça-feira (02), a ANS informou que os planos de saúde vão passar a oferecer mais 18 procedimentos, entre exames, terapias e cirurgias e também medicamentos orais contra o câncer e pela primeira vez um medicamento para o tratamento da esclerose múltipla. Nesta edição do CBN Vitória, a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Karla Santa Cruz Coelho, explica sobre a nova cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde que entrou em vigor na última semana. Confira!