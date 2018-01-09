Planos de saúde passam a oferecer mais 18 procedimentos

Na última terça-feira (02), a ANS informou que os planos de saúde vão passar a oferecer mais 18 procedimentos, entre exames, terapias e cirurgias e também medicamentos orais contra o câncer e pela primeira vez um medicamento para o tratamento da esclerose múltipla. Nesta edição do CBN Vitória, a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Karla Santa Cruz Coelho, explica sobre a nova cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde que entrou em vigor na última semana. Confira!
Entrevista - John Gomes - Karla Santa Cruz Coelho - 09-01-18
Confira os procedimentos:
Câncer
Oito medicamentos para tratamento de câncer – pulmão, melanoma, próstata, tumores neuroendócrinos, mielofibrose e leucemia.
Esclerose múltipla
Medicamento imunobiológico para tratamento de esclerose múltipla (natalizumabe).
Olhos
Quimioterapia com antiangiogênico e tomografia de coerência ótica para tratamento de edema macular secundário, retinopatia diabética, oclusão de veia central da retina e oclusão de ramo de veia central da retina.
Radiação para tratamento do ceratocone.
Mulheres
Cirurgia laparoscópica para tratamento de câncer de ovário.
Cirurgia laparoscópica para restaurar o suporte pélvico.
Cirurgia laparoscópica para desobstrução das tubas uterinas.
Cirurgia laparoscópica para restaurar a permeabilidade das tubas uterinas.
Crianças
Endoscopia para tratamento do refluxo vesicoureteral, doença relacionada a infecções urinárias
Terapia imunoprofilática contra o vírus sincicial respiratório (palivizumabe).